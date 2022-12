Un contributo a fondo perduto destinato alle imprese di Agira

Gli interessati possono presentare entro l’11 dicembre la domanda per sfruttare il sostegno economico riservato alle nuove attività che decidono di operare all’interno del territorio comunale

AGIRA (EN) – Il Comune ha pubblicato un bando per l’erogazione di contributi a sostegno delle nuove attività produttive all’interno del territorio cittadino. I contributi si intendono a fondo perduto e vogliono favorire le nuove attività commerciali, artigianali e agricole all’interno del territorio al fine di agevolare lo sviluppo economico.

Le risorse sono finanziate dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021/2023: il Dpcm del 30 settembre 2021 ha individuato 1.187 Comuni italiani considerati svantaggiati, in quanto a rischio di spopolamento o con alto indice di vulnerabilità sociale e materiale o caratterizzati da un basso reddito medio dei cittadini. Dei 1.187 centri individuati 1.101 sono comuni meridionali, ai quali andranno oltre 171 milioni di euro, 52 sono comuni dell’Italia centrale (per 5,5 milioni di euro) e 34 del Nord (3,1 milioni di euro).

Secondo il Dpcm le risorse potranno essere adoperate per i seguenti interventi: adeguamento di immobili comunali concessi in comodato d’uso per l’apertura di attività artigianali, commerciali o professionali; finanziamento per l’avviamento di nuove attività artigianali, commerciali o agricole; contributo non superiore ai 5.000 euro per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili a coloro i quali volessero spostare la propria residenza o dimora abituale all’interno del territorio comunale.

Dal momento che per il Comune di Agira sono stati stanziati 239.898,56 euro da utilizzare nelle tre annualità 2021-2022-2023, la deliberazione di Consiglio Comunale del 09/11/2022 ha stabilito lo stanziamento di 50.000 euro, riferiti all’anno 2021, per il finanziamento di nuove attività artigianali, commerciali e agricole. Il Comune ha dunque pubblicato un bando pubblico per la presentazione delle domande: potranno presentare richiesta le persone fisiche o giuridiche che vogliano avviare una nuova attività economica nel territorio comunale e le persone fisiche o giuridiche, già in possesso di attività commerciali, artigianali e agricole, che vogliano dare vita a una nuova sede operativa all’interno del territorio comunale (non rientrano in questo ultimo punto le attività che semplicemente intendano cambiare sede).

Ammissibili le spese relative a opere murarie e assimilate, all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici e brevetti, spese generali e bancarie, spese per servizi di consulenza. Ad ogni beneficiario sarà erogato in un’unica soluzione, tramite accreditamento sull’Iban del conto corrente, un contributo a fondo perduto non superiore ai 15.000 euro. Tale importo potrà essere maggiore nel caso in cui vengano presentate meno richieste rispetto alle risorse disponibili, nel caso inverso in cui dovessero registrarsi più domande rispetto alle risorse disponibili, gli importi concessi per ogni beneficiario saranno ridotti proporzionalmente all’entità richiesta. La domanda per la concessione del contributo dovrà pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando (quindi entro il prossimo 11 dicembre) tramite Pec all’indirizzo: protocollo_comune_agira@legalmail.it, completa di tutta la documentazione necessaria.

Il Responsabile del procedimento, analizzate le domande, stilerà una graduatoria con l’elenco delle istanze ammesse e l’elenco delle istanze inammissibili, quest’ultima con indicazioni riguardo le motivazioni per le quali la domanda non è stata accettata. L’ erogazione del contributo è subordinata all’effettivo avviamento dell’attività economica e all’effettiva erogazione delle somme da parte del Ministero.