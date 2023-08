“Furbetti” con gli allacci abusivi a San Cristoforo: scattano denunce per 7 famiglie

Sette denunce per furto di energia elettrica a Catania, un reato diffuso e anche potenzialmente pericoloso.

I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, assieme ai colleghi della compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e al personale specializzato Enel, hanno eseguito le denunce a carico di 7 residenti nel centro della città per furto aggravato di energia elettrica.

Al riguardo, nell’ambito dei mirati servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal comando provinciale carabinieri di Catania, volti al contrasto di ogni forma d’illegalità diffusa, i militari dell’Arma hanno in particolare rivolto la loro attenzione al fenomeno degli allacci abusivi diretti alla rete elettrica pubblica.

Controlli e denunce per furto di energia a Catania

In particolare, i carabinieri, all’esito dei controlli nel centro cittadino, hanno confermato come ben 7 famiglie, residenti in una palazzina del quartiere San Cristoforo, non pagassero la bolletta della luce, attingendo l’elettricità direttamente dalla rete di distribuzione.

Per tali condotte i “furbetti” del contatore, oltre alla denuncia, sono stati anche ammoniti sul fatto che questo tipo di comportamento, oltre a essere fuori legge, è pericoloso per la salute pubblica, poiché la manomissione dei contatori, mediante l’introduzione di un cavo elettrico per realizzare l’allaccio abusivo, esclude tutti i dispositivi antinfortunistici, con grave rischio di corto circuiti responsabili, talvolta, di vere e proprie esplosioni.

Per quanto riguarda invece le attività su strada, le pattuglie di piazza Dante e della C.I.O. hanno, poi, monitorato la circolazione stradale, per colpire in particolar modo quelle condotte di guida che sono pericolose per tutti gli utenti della strada. Su 14 veicoli e 34 persone controllate, gli operatori hanno elevato sanzioni al Codice della Strada per 3.700 euro circa, sequestrando anche 3 auto (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente).