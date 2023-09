“Caccia” alle barche noleggiate abusivamente o pericolose per turisti a Favignana: sanzioni

Controlli in mare nella nota località turistica: nel solo mese di agosto, i carabinieri hanno elevato sanzioni per quasi 20mila euro.

I carabinieri del Battello CC405 dislocato sull’isola di Favignana e in servizio alle Egadi, hanno, nel mese di agosto, intensificato i controlli in mare contro i reati in generale e soprattutto contro il noleggio abusivo di barche e navi.

I controlli si sono concentrati soprattutto nel periodo in cui si registra maggiore presenza di turisti che noleggiano natanti o che prenotano escursioni in barca.

Ecco il bilancio delle ispezioni, che proseguiranno al fine di punire tutte le irregolarità commesse in mare.

Controlli in mare a Favignana, noleggi abusivi e non solo: sanzioni

I servizi di pattugliamento marittimo svolti giornalmente nello specchio di acqua antistante le isole minori ha portato al controllo di oltre 70 unità da diporto ad uso commerciale e all’elevazione di 15 sanzioni per un ammontare di quasi 20mila euro.

Gli illeciti amministrativi hanno riguardato violazioni al codice della nautica da diporto, al regolamento di sicurezza per la nautica e alle ordinanze dell’autorità marittima competente.

Diverse le sanzioni relative il noleggio abusivo, come per esempio l’imbarcazione battente bandiera polacca, con armatore e comandante italiani, che avrebbe svolto attività di noleggio senza titolo omettendo di denunciare all’autorità competente. Altre sanzioni hanno riguardato natanti utilizzati per il noleggio che non avevano i requisiti richiesti per espletare predetta attività, irregolarità nelle dotazioni di bordo e infrazioni commesse in mare come manovre pericolose eseguite vicino i bagnanti o la distanza dalla costa inferiore a quanto consentito.

Anche soccorsi in mare

Oltre a questo tipo di controlli i carabinieri hanno eseguito una serie di salvataggi di persone in difficoltà come i turisti che per la forte corrente non riuscivano più a raggiungere l’imbarcazione o la scorta a un gommone che, in una particolare giornata di nebbia fitta, aveva perso l’orientamento arrestando la marcia in mezzo al mare in balia delle onde.