“Blitz” nei luoghi della movida catanese, uomo sorpreso con “Crystalmeth”

Sanzioni e segnalazioni dopo le ispezioni dei militari dell'Arma in via Gemmellaro e nelle vie limitrofe.

I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, assieme alla polizia locale, hanno svolto una serie di controlli nei locali della movida e, in particolare, hanno sorpreso un uomo in possesso di “Crystalmeth“, una pericolosa droga che pare sia abbastanza popolare.

Ecco l’esito dei controlli.

Controlli nei luoghi della movida a Catania, il bilancio

I controlli dei militari si sono concentrati in via Gemmellaro e nelle stradine vicine. Sono state quindi effettuate una decina di verifiche ad altrettante attività di somministrazione di cibi e bevande, dalle quali sono scaturite sanzioni amministrative per “occupazione di suolo pubblico” nei confronti di 5 di questi esercizi commerciali, per un valore complessivo di 865 euro.

A margine, un 47enne catanese, titolare di uno dei locali di ritrovo in argomento, all’esito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una bustina di plastica contenente 7 grammi di “Crystalmeth”, (metanfetamina in cristalli, droga sintetica), immediatamente sequestrata dagli operanti. Per tale fatto, l’uomo è stato pertanto segnalato alla locale Prefettura quale “assuntore per uso personale di sostanze stupefacenti”.

Crystalmeth, cos’è

Si tratta di un metanfetamina in cristalli, una droga sintetica cristallina bianca molto potente che causa una forte dipendenza, determinando potenziali gravi ripercussioni sullo stato di salute, inclusa la perdita di memoria, sviluppo di aggressività, comportamento psicotico e possibilità di danni al cuore e al cervello.

Altri controlli

Le pattuglie infine, a carattere preventivo, hanno effettuato anche controlli alla circolazione, mirati a tutelare, attraverso il rispetto delle regole del Codice della Strada, la sicurezza e l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

Nel frangente, gli equipaggi hanno identificato una ottantina di persone e sottoposto verifica una quarantina di veicoli, elevando sanzioni per mancanza della copertura assicurativa, guida senza casco, cinture di sicurezza e patente e utilizzo del cellulare alla guida, con il contestuale sequestro/fermo amministrativo di due auto.