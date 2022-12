Controlli speciali durante l’Immacolata: arrestato ricercato, 3 denunce

Il bilancio dei controlli nel territorio del comune di Petrosino e piazza Fiera, a Strasatti, durante il ponte dell’Immacolata.

Un’altra operazione di polizia giudiziaria condotta dai carabinieri delle stazioni di Petrosino e Ciavolo. I controlli hanno interessato il territorio del comune di Petrosino e piazza Fiera, a Strasatti, durante il ponte dell’Immacolata.

Posti di blocco e servizi specificamente orientati nei confronti di soggetti d’interesse operativo con precedenti per furti e spaccio di droga hanno consentito, nel complesso, di portare a termine un arresto e 3 denunce. In più, gli operatori hanno segnalato in Prefettura di tre giovani per uso di droga.

Il massiccio impiego di militari in piazza Fiera, a Strasatti, quartiere alla periferia di Marsala al confine con Petrosino, ha permesso di controllare numerosi soggetti. Tra loro anche un cittadino tunisino, mai visto precedentemente, che ha destato sospetto nei carabinieri.

In effetti l’uomo, 30enne irregolare sul territorio nazionale, era ricercato poiché pendeva su di lui un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel luglio scorso dal Tribunale di Genova per rapina aggravata e lesioni personali.

L’indagato infatti avrebbe, in concorso con altri, aggredito un connazionale al fine di sottrargli del denaro e si sarebbe poi dato alla fuga lasciando il nord Italia.

Dopo le verifiche operate dai carabinieri di Ciavolo, l’uomo è stato condotto al carcere di Trapani.

Sempre in piazza Fiera, i carabinieri sono dovuti intervenire per uno spiacevole episodio che ha visto protagonista un altro cittadino tunisino, anche lui senza documenti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe tentato di palpeggiare nelle parti intime una donna di origini romene, la quale è tuttavia riuscita a fuggire e a denunciare l’accaduto ai militari.

Violazioni al Codice della Strada e droga

I controlli alla circolazione stradale nel comune di Petrosino hanno inoltre portato alla denuncia di due uomini, tra cui un ragazzino di appena 16 anni.

Alla guida di motoveicoli e sottoposti ad accertamenti etilometrici, i giovani avevano un tasso alcolemico superiore alla soglia penale. La loro patente è stata sospesa e i mezzi sequestrati.

Altri tre giovani di Petrosino, invece, sono stati sorpresi con dosi di marijuana per uso personale e segnalati alla Prefettura.