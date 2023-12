Controlli a Siracusa, i carabinieri sequestrano 20 kg di botti illegali: multa salata a 28enne

Al venditore dei fuochi d'artificio, un 28enne del luogo, è stata comminata una sanzione di oltre 500 euro.

In questi ultimi giorni dell’anno si sono intensificati i controlli da parte dei carabinieri, sulla vendita illegale di materiale esplosivo. Un fenomeno che, negli anni passati, ha provocato numerose vittime e feriti a causa proprio dell’utilizzo di fuochi d’artificio non a norma o comunque senza le dovute precauzioni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Da qui l’intensificarsi dell’attività da parte dei militari del Comando Provinciale di Siracusa che durante la giornata odierna, un servizio coordinato tra i carabinieri della Stazione di Ortigia e i Vigili Urbani di Siracusa, ha consentito di sequestrare 20 chilogrammi di “botti”, venduti da una bancarella abusiva nel centro della città.

Le sanzioni

Al venditore, un 28enne del luogo, è stata comminata una sanzione di oltre 500 euro. Inoltre, ad un uomo di 50 anni ed una donna 33enne, sono state contestate le violazioni amministrative per occupazione di suolo pubblico, per un totale di circa 400 euro di sanzione.

L’odierno sequestro rientra nella campagna di sicurezza che l’Arma dei carabinieri, opera in tutto il territorio della provincia aretusea, per prevenire e reprimere l’utilizzo di fuochi d’artificio illegali e per la salvaguardia della pubblica incolumità.