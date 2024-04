VIDEO | Oltre un chilo di cocaina in “viaggio” sullo Stretto di Messina: scatta il sequestro

Nuovi controlli antidroga della Finanza in provincia di Messina: ecco cosa hanno scoperto gli operatori.

Nel corso delle ultime settimane i finanzieri del comando provinciale di Messina hanno posto sotto sequestro un chilo di cocaina in transito sullo Stretto di Messina, arrestando un un uomo, e altri 500 grammi di hashish inviati a mezzo di un pacco postale.

Ecco il bilancio dei controlli.

Controlli sullo Stretto di Messina, sequestro di cocaina e hashish

Durante i consuetudinari controlli ai passeggeri e ai veicoli in transito sullo Stretto, le Fiamme Gialle del Gruppo di Messina hanno sottoposto a controllo un’utilitaria appena sbarcata dal traghetto, condotta da un giovane calabrese, che affermava di essere un tecnico e di essere diretto verso Catania, per la riparazione di una caldaia.

I militari, insospettiti dal fatto che il conducente viaggiasse su un’auto noleggiata e, soprattutto, come non avesse alcun tipo di attrezzatura al seguito, hanno deciso di approfondire il controllo: il fiuto del cane antidroga Ghimly, già protagonista di recenti operazioni simili, ha fatto il resto, consentendo il ritrovamento, nel bagagliaio, di un plico con all’interno il narcotico. Nel dettaglio, la droga era stata abilmente nascosta nel portellone della vettura, avvolta nel cellophane e impregnata di una sostanza oleosa, contraddistinta dal caratteristico odore di petrolio, per tentare di confondere l’infallibile olfatto del cane.

I provvedimenti

La droga, destinata alla vendita al dettaglio nelle piazze di spaccio siciliane, avrebbe consentito un ipotetico guadagno illecito di oltre 250.000 euro nelle casse della consorteria criminale destinataria del prezioso carico.

Sulla base delle risultanze investigative, che dovranno comunque trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, l’indagato è stato arrestato per traffico di droga e portato alla casa circondariale di Gazzi. L’indagato è da ritenersi comunque innocente fino a sentenza passata in giudicato.

Le Fiamme Gialle del gruppo di Messina, sempre nel quadro dell’intensificazione dei controlli disposti dal Comando provinciale per arginare il fenomeno dello spaccio di droga, nei giorni scorsi hanno individuato e sequestrato, da un locale spedizioniere, un plico contenente oltre 500 grammi di hashish. Le indagini prontamente attivate hanno permesso di risalire al destinatario, un soggetto residente nel capoluogo peloritano, segnalato all’autorità giudiziaria per possesso di droga.