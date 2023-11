Forza Italia a Taormina, si guarda alle Europee. Schifani: “Stiamo facendo cose importanti”

"C'è tanto entusiasmo attorno a Forza Italia. È il momento del rilancio, stiamo facendo cose importanti in Italia e in Sicilia" ha detto Renato Schifani

“C’è tanto entusiasmo attorno a Forza Italia. È il momento del rilancio, stiamo facendo cose importanti in Italia e in Sicilia è la prima volta che Forza Italia esprime un presidente della Regione e stiamo lavorando con tanto impegno e determinazione per i siciliani”. Così il presidente della Regione, Siciliana, Renato Schifani alla convention di Forza Italia.

Schifani ha avuto parole di apprezzamento per il leader del partito, Antonio Tajani. “Mi sento garantito da Antonio Tajani, perché ha saputo realizzare le sue battaglie con garbo e fermezza. E i siciliani gliene sono grati e si vedrà col voto che gli sarà attribuito, spero in modo plebiscitario, per la segreteria nazionale”, ha detto il presidente.

“Siamo un partito che sta andando avanti nel solco dell’idea progettuale di Berlusconi, dei principi, dei valori e noi classe dirigente ce ne stiamo facendo carico, però l’entusiasmo di oggi ci incita a fare sempre di più Forza Italia in Sicilia sicuramente ha già fatto il boom dei tesseramenti, aspettiamo i dati ufficiali, ma sicuramente saremo nelle prime tre regioni più tesserate. È stata un’attività coltivata con grande entusiasmo, cioè non c’è stata difficoltà nell’individuare le ricerche di tesserati e la presenza anche qui, come a Paestum di tanti giovani, dà la conferma di una Forza Italia che si proietta verso il futuro con le migliori premesse” conclude il Presidente Schifani.

Forza Italia e la Dc, le dichiarazioni di Gasparri

“Arrivato al convegno di Forza Italia di Taormina, interpellato dai giornalisti sulle prossime elezioni europee ho avuto espressioni cortesi e di apertura che, per mia colpa, forse non sono state chiare. Ho semplicemente detto che a mio avviso Forza Italia sarà presente alle elezioni europee con il suo simbolo, con la nostra bandiera, il nome del nostro fondatore Berlusconi e la dicitura Partito Popolare Europeo, che rappresentiamo in Italia e del quale, da tempo, il nostro segretario Antonio Tajani è vicepresidente. Cosa che con più autorevolezza ha detto oggi Tajani. E sotto il nostro simbolo, ho detto e ripeto, penso sarebbe ragionevole vedere quanti si riconoscano nei valori del popolarismo europeo e del movimento fondato da Silvio Berlusconi. Tanto è vero che in tutta Italia raccogliamo nuove e qualificate adesioni. Insieme ai 100mila cittadini che si sono iscritti al nostro movimento”.

“Da tempo per il mio impegno giro tutta l’Italia e per mia distrazione non mi ero accorto che il movimento dell’amico Cuffaro, che ben conosco e rispetto, si fosse esteso dalla Sicilia a tutta Italia. Come è suo ovvio pieno diritto. Quindi sarà lui in primo luogo a valutare come affrontare le elezioni europee con soglia di sbarramento al 4%. Escludo che Forza Italia faccia liste con simboli diversi o ‘insieme’ ad altri ‘partiti nazionali’. Altro è aprirsi a quanti condividano sui vari territori i valori del Ppe, che noi rappresentiamo da tempo dalle Alpi al Lilibeo. Su ciò le scelte le farà il nostro movimento nel suo insieme e nessuno di noi a titolo individuale”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

