Coppia si perde nel bosco, al via le ricerche nel Messinese: coniugi trovati dopo ore

Tanta paura per una coppia che si era smarrita nel bosco a Montalbano Elicona. Il ritrovamento dopo ore di ricerche.

Disavventura a lieto fine per una coppia che nella giornata di ieri, giovedì 2 novembre, si era smarrita nei boschi attorno alla località di Montalbano Elicona, in provincia di Messina.

I due coniugi, infatti, avevano perso la strada del ritorno mentre stavano effettuando una passeggiata in mezzo alla natura.

Le ricerche e il ritrovamento

A un certo punto la coppia non sarebbe stata più in grado di tornare alla propria auto. Sono quindi iniziate le ricerche per ritrovare i dispersi, con i carabinieri, Guardia Forestale e vigili del fuoco che hanno pattugliato la zona per diverse ore.

Il ritrovamento dei due coniugi è avvenuto soltanto alle ore 21. Fortunatamente, la coppia sarebbe stata rintracciata in buone condizioni di salute. Per loro, infatti, soltanto un grande spavento.