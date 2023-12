Si offre per effettuare trasloco ad anziana: poi la rapina e tenta di strangolarla in casa

Attimi da incubo per un'anziana donna durante le festività natalizie

Vicenda amara e che ha dell’incredibile quella verificatasi a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Un’anziana, bisognosa di effettuare il trasloco in vista del Natale, ha deciso di affidarsi ad un suo conoscente poi risultato essere un pregiudicato. L’uomo, senza scrupoli, una volta ottenuta la piena fiducia della donna, entrato con la scusa di spostare alcuni oggetti, ha cominciato a fare razzie. Ma non è finita certo quì, visto che il balordo, non pago, stando al racconto della vittima, l’avrebbe anche malmenata arrivando al punto di tentare di strangolarla.

Come una furia

Furia placata solamente quando è riuscito ad impossessarsi del portafogli della vittima e di un cellulare nuovo appena acquistato ed ancora custodito nella relativa confezione. I carabinieri della sezione operativa del Reparto territoriale locale, con il supporto di quelli della stazione di Corigliano Calabro Scalo e sotto la direzione della procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno infine fermato il sospettato.