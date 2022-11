Corleone, malore per un uomo durante escursione alla Riserva di Ficuzza

Faceva parte di un gruppo che doveva raggiungere la cima della montagna superando un dislivello di circa 500 metri

Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione per un escursionista colto da malore a Pizzo Nicolosi, nella Riserva naturale orientata di Ficuzza. L’uomo, A.C., 73 anni, palermitano, faceva parte di un gruppo che doveva raggiungere la cima della montagna superando un dislivello di circa 500 metri quando, improvvisamente, si è sentito mancare le forze ed è stato colto da capogiri tanto da non potere più proseguire. Vista la distanza dalle auto e la zona particolarmente impervia, il conduttore dell’escursione ha deciso di allertare direttamente il Soccorso Alpino attraverso il numero di emergenza attivo h24, inviando la posizione esatta in cui si trovavano.