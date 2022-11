Covid, l’Iss: “Efficacia vaccino dell’82% per chi ha fatto il booster”

Lo rende noto l’Iss nel report esteso, "Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale"

L’efficacia del vaccino anti Covid nel periodo di prevalenza Omicron (a partire dal 3 gennaio 2022) nel prevenire i casi di malattia severa è pari al 69% nei vaccinati con ciclo incompleto o completo e all’82% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Lo rende noto l’Iss nel report esteso, “Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale”, pubblicato oggi.

In aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (8,4% vs 8,1%). Nell’ultima settimana, sempre secondo il report, il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 33% nella fascia d’età 5-11 anni, il 50% nella fascia 12-19 anni.

In diminuzione rispetto alla settimana precedente, il tasso di incidenza in tutte le fasce d’età, ad eccezione della fascia tra i 16 e i 19 anni in cui risulta in leggero aumento, anche se i dati riferiti all’ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento.