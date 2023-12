Operazione “Aspide”, il Prefetto di Trapani sospende i consiglieri Bianco e Fullone

Il provvedimento del Prefetto di Trapani alla luce di quanto emerso nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione della Finanza.

Con due distinti provvedimenti il Prefetto di Trapani, ha sospeso il presidente del Consiglio comunale di Trapani, Anna Lisa Bianco, e il consigliere comunale di Mazara del Vallo, Giovanni Iacono Fullone, nell’ambito dell’operazione “Aspide”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La decisione è a arrivata a seguito del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Trapani che ha disposto l’applicazione, nei confronti dei due soggetti, della misura coercitiva degli arresti domiciliari.

Corruzione Sanità, i “regali” di Fullone

Bianco e Fullone sono stati arrestati nell’ambito dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato all’esecuzione di 13 misure cautelari per corruzione e altri reati nel mondo della Sanità a Trapani.

Secondo le accuse, in particolare, Fullone avrebbe ottenuto delle proroghe per il mantenimento del servizio della propria ditta di sanificazione per un periodo molto più lungo di quello consentito. L’uomo, in segno di riconoscimento, avrebbe recapitato aragoste, scampi e poco meno di una decina di fettine di pesce spada ad alcune funzionarie dell’Asp.