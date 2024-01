“Corruzione e appalti pilotati”, per deputato Safina 5 ore di colloquio

I legali chiedono la revoca degli arresti domiciliari per il deputato, accusato di corruzione, turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio. Il giudice deve ancora esprimersi.

Cinque ore di interrogatorio per il deputato regionale siciliano del Pd Dario Safina, finito negli scorsi giorni agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio.

Il parlamentare regionale è assistito – nell’indagine relativa ai presunti legami con casi di corruzione e bandi “preparati su misura” della Trapani Servizi Spa – dagli avvocati Salvatore Longo e Giuseppe Rando.

L’interrogatorio di Dario Safina dopo l’accusa di corruzione

Secondo quanto si apprende sul lungo interrogatorio, il deputato Safina avrebbe respinto ogni addebito. Secondo la Procura di Trapani avrebbe pilotato la gara di “project financing” per la manutenzione dell’illuminazione pubblica, informando preventivamente l’imprenditore messinese Christian Valerio.

L’indagine ha permesso di svelare diversi casi di presunta corruzione nell’ambito di bandi di concorso ed è supportata da intercettazioni che vedrebbero protagonisti – tra gli altri – volti noti dell’imprenditoria e della politica siciliana, come Safina. Si ricorda che per tutti gli indagati sussiste il principio d’innocenza fino a sentenza definitiva. Proseguono le indagini per chiarire l’accaduto.

La decisione

I legali del deputato regionale siciliano del Pd Dario Safina hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari di Trapani, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, la revoca degli arresti domiciliari per il proprio assistito. Il gip deciderà dopo il parere espresso dalla Procura guidata da Gabriele Paci.