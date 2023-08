“Corsie a colori”, a Paternò l’iniziativa solidale per i bambini ricoverati in ospedale

Il progetto per aiutare i bambini ricoverati creando un ambiente "accogliente e stimolante".

Il Punto di primo intervento pediatrico di Paternò si rifà il look grazie al progetto “Corsie a colori“, un’attività benefica per migliorare l’esperienza dei bambini ricoverati in ospedale.

Una bella iniziativa che permetterà ai piccoli pazienti dell’ospedale etneo di vivere in un “mondo a colori” nonostante la dura esperienza della malattia e i lunghi periodi trascorsi tra i reparti del P.P.I.P. paternese.

Anche a Paternò arriva il progetto “Corsie a colori”

“L’esperienza di essere ricoverati in ospedale può essere molto stressante e traumatica per i bambini, soprattutto se sono costretti a rimanere per lungo tempo. La ritinteggiatura delle pareti dei reparti di pediatria con disegni e personaggi adatti a loro, può aiutare a creare un ambiente più confortevole e accogliente, riducendo lo stress e l’ansia associati alla permanenza in ospedale”, si legge in una nota che spiega come e perché nasce “Corsie a colori.

Il progetto richiede la collaborazione di un gruppo di volontari, composto da artisti, decoratori e altri professionisti La scelta dei personaggi e dei disegni sarà fatta con cura per garantire che siano adatti ai bambini di tutte le età. Si sceglieranno temi come i cartoni animati, gli animali, la natura, i personaggi della fantasia e della letteratura per bambini.

Le fasi

La prima fase del progetto “Corsie a colori” a Paternò sarà la preparazione delle pareti, che richiederà la pulizia e la stesura di un primer. Successivamente, gli artisti locali, aiutati dai volontari, dipingeranno i personaggi prescelti, utilizzando vernici a base di acqua e atossiche. Infine, si procederà alla pulizia del reparto e alla manutenzione delle opere d’arte.

Per realizzare tutto ciò, sarà necessario raccogliere fondi per i materiali necessari come vernici, pennelli e altri attrezzi, nonché per sostenere l’organizzazione e la gestione del progetto. Sarà possibile raccogliere fondi tramite donazioni private, sponsorizzazioni di aziende e organizzando eventi di raccolta fondi.

L’impatto sui bambini ricoverati

“Corsie a colori” ha un grande impatto sui bambini ricoverati nei reparti, aiutandoli ad affrontare la loro permanenza in ospedale in modo positivo e riducendo l’ansia e lo stress. Tutto questo può contribuire a ridurre il tempo di guarigione e migliorare la qualità della vita dei bambini ricoverati, contribuendo alla loro ripresa e alla loro felicità. L’ambiente accogliente e stimolante creato dalle pareti dipinte potrebbe anche favorire l’interesse dei bambini per le attività creative e artistiche, incoraggiando la loro creatività e la loro immaginazione.

Inoltre, il progetto non solo migliora l’esperienza dei bambini ricoverati, ma può anche avere un impatto positivo sui loro familiari e sul personale medico e sanitario del reparto. Infatti, un ambiente colorato e accogliente può migliorare l’umore e la motivazione di tutti coloro che lavorano nel reparto, creando un’atmosfera positiva e rilassante per tutti. Infine, darà l’opportunità alla comunità locale di collaborare in un’attività benefica e di donare il loro tempo e le loro abilità artistiche per creare un’esperienza unica per i bambini e le loro famiglie.

In sintesi, gli obiettivi principali di “Corsie a colori” sono: