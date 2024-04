Covid, l’ammissione di AstraZeneca: “Il nostro vaccino può causare sindrome da trombosi”

Come evidenzia la società farmaceutica, si tratta di "casi molto rari", con la sindrome che provoca coaguli di sangue e un basso numero di piastrine

Per la prima volta dalla sua esistenza, AstraZeneca ha ammesso che il suo vaccino creato per contrastare il Covid-19 potrebbe causare alcuni effetti collaterali importanti, tra cui quello noto come sindrome da trombosi con trombocitopenia.

AstraZeneca, la rivolta della class action contro il vaccino

Citata in giudizio da una class action della Gran Bretagna, AstraZeneca ha ammesso che il suo vaccino contro il Covid-19 potrebbe – anche se in casi giudicati “molto rari” – causare la sindrome da trombosi. Nel dettaglio, l’effetto collaterale ammesso dal colosso farmaceutico è noto come Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome.