Covid, Bassetti “Cina possibile bomba biologica ma no vax tornano a mistificare”

"La situazione Covid-19 in Cina rischia di rappresentare una futura bomba biologica", lo scrive in un tweet l'infettivologo

“La situazione Covid-19 in Cina rischia di rappresentare una futura bomba biologica“. Lo scrive in un tweet Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

“Anziché tacere per sempre, visto che per loro la Cina rappresenta una vera tomba e le loro teorie si sono dimostrate false e infondate, i no vax hanno ripreso a mistificare. Che pena”, aggiunge il medico.