Covid e scuola, studio mostra utilità mascherina in classe

"Non vuole dire che si debba obbligare gli studenti a portarla ma dire che è inutile è una bugia", scrive il virologo Roberto Burioni

“E’ dimostrata, per l’ennesima volta, l’utilità della mascherina negli ambienti scolastici. Quando si smette di portarla i casi salgono. Questo non vuole dire che si debba obbligare gli studenti a portare la mascherina, ma dire che è inutile è una bugia”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni postando uno studio dell’Università di Harvard pubblicato su ‘Nejm’ che ha preso in esame i distretti scolastici dell’area metropolitana di Boston, “dopo 15 settimane dalla revoca dell’obbligo della mascherina a scuola”, i ricercatori hanno osservato un aumento “di 11.901 casi tra studenti e personale, pari a 44,9 contagi ogni 1000 soggetti”.

“In altre parole, un conto è la legittima scelta politica di tornare a una vita normale, un conto è affermare che le mascherine non funzionano. Le sigarette sono in vendita, ma non si può dire che fanno bene – precisa -. Dovrebbe essere superfluo, ma aggiungo anche che queste non sono mie opinioni e non dovete essere d’accordo sull’utilità della mascherina. Sono dati oggettivi che dovete o accettare, o confutare con degli esperimenti che dimostrano il contrario. La scienza – conclude – non è democratica”.