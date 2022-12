Covid, Gimbe: “Scendono i contagi, aumentano i decessi”

La Fondazione Gimbe ha pubblicato i risultati relativi alla settimana dal 9 al 16 dicembre: il 72% dei soggetti fragili non ha la 4a dose

Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, i contagi da Covid in Italia nell’ultima settimana sarebbero in discesa (-21%) rispetto all’ultima analisi effettuata.

Lieve calo anche nelle terapie intensive (-4,2%), mentre i ricoveri risultano essere stabili (+2,4%).

Il dato allarmante, invece, arriva dai decessi: aumento di quasi il 5% (+4,8%), con oltre 100 morti al giorno.

Gimbe: “Il 72% dei soggetti fragili non ha ricevuto la quarta dose del vaccino anti-Covid”

Secondo lo studio della Fondazione Gimbe, quasi il 72% dei soggetti fragili e over 60 non avrebbe effettuato ancora la quarta dose di vaccino anti-Covid in vista del Natale.

Al 16 dicembre risultano infatti somministrate 5.436.818 quarte dosi, con una media di 20.836 somministrazioni al giorno, in aumento rispetto alle 19.890 della scorsa settimana.

Nella settimana 9-15 dicembre, inoltre, si confermano in calo i nuovi vaccinati Covid: 872 rispetto ai 971 della settimana precedente (-10,2%). Per quanto concerne la terza dose, il tasso di copertura nazionale è dell’84,7%: dal 78,6% della Sicilia all’88,6% della Lombardia.

Sono oltre 7,3 milioni le persone ancora in attesa di ricevere la dose booster, mentre al 16 dicembre sono 6,79 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto neanche la prima dose del vaccino anti-Covid.