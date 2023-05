Covid, il virologo Palù: “Ormai è soltanto un raffreddore”

Il presidente dell'Aifa nonchè virologo ha dichiarato che il Covid non rappresenta ormai più una grave minaccia

Appena un paio di giorni fa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente la conclusione della pandemia da Covid 19.

L’emergenza, dunque, è ormai conclusa a livello globale, dopo anni di dolore, sofferenze e rinunce.

Giorgio Palù, virologo e presidente dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), concorda con quanto stabilito dall’Oms, affermando che ormai il virus si stia trasformando in un comune raffreddore.

Le parole di Palù sul Covid

“Il virus SarS-Cov-2 è totalmente cambiato dall’inizio, così come è cambiata la malattia: è un virus più infettivo, il tempo di incubazione è più rapido, si replica di più ma praticamente non arriva più al polmone e la malattia è ormai un raffreddore così come gli altri coronavirus, o come una congiuntivite”. Lo ha detto il virologo Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del Farmaco Aifa, ospite di Bruno Vespa, a ‘Cinque minuti’, in onda questa sera su Rai 1. Solo un terzo degli italiani ha fatto la quarta dose di vaccino anti-Covid, gli altri vanno incoraggiati a farla? “I più fragili, gli anziani, gli immunodepressi”, risponde Palù.