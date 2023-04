Covid, Iss “Stabile quota reinfezioni: 33,3% nell’ultima settimana”

Lo sottolinea l'Istituto superiore della sanità

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni Covid sul totale dei casi registrati in Italia risulta stabile, al 33,3%, rispetto al 33,7% della settimana precedente.

Dal 24 agosto 2021 al 5 aprile 2023 sono stati segnalati 1.834.130 casi di reinfezione, pari all’8,6% del totale dei casi notificati nello stesso periodo, dato stabile rispetto alla scorsa settimana. Lo sottolinea l’Istituto superiore della sanità, nel report esteso sull’andamento di Covid-19.

In Italia il tasso di incidenza di Covid a 7 giorni è in diminuzione in tutte le fasce d’età. Il dato più alto si registra fra gli over 80 (57 casi per 100mila), il più basso nella fascia 0-9 anni (13/100mila). L’età mediana alla diagnosi è 54 anni, stabile rispetto alla settimana precedente. Lo evidenzia l’Istituto superiore della sanità, nel report esteso sull’andamento di Covid-19. E’ stabile rispetto alla settimana precedente (4,6% contro 4,5%) la percentuale di casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione, anche se il dato è suscettibile di variazioni per possibili consolidamenti successivi, si legge nel rapporto.

Resta stabile, pari al 9%, anche la percentuale di casi segnalati nei bambini e negli adolescenti in età scolare rispetto al resto della popolazione. Nell’ultima settimana il 23% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bimbi under 5, il 24% nella fascia 5-11 anni, il 53% fra i 12-19enni. Stabile rispetto alla settimana precedente il tasso di incidenza in tutte le fasce d’età scolare, benché i dati riferiti all’ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento. Dall’inizio dell’epidemia – fa il punto l’Iss – sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata 4.838.457 casi Covid nella popolazione under 19, con 25.922 ospedalizzazioni, 584 ricoverati in terapia intensiva e 90 morti.