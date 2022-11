Covid, Iss “Tornano a crescere le reinfezioni, +17,3%”

Secondo il monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia la settimana scorsa la percentuale era del 16,6%

Tornano a crescere le reinfezioni Covid, che rappresentano il 17,3% del totale casi segnalati in Italia, secondo i dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità.

Secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull’andamento della pandemia la settimana scorsa la percentuale era del 16,6%, in lieve calo rispetto alla precedente.

Sono 181.181 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 3 al 10 novembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale – regione per regione – della Protezione Civile e del ministero della Salute. In 7 giorni si registrano inoltre altri 549 morti.