Covid, Iss: tra over 80 non vaccinati mortalità 6 volte più alta

Lo evidenzia il report esteso sulla sorveglianza Covid-19 dell'Istituto superiore di sanità (Iss), pubblicato online

“Nella popolazione di 60-79 anni, per i non vaccinati il tasso di mortalità risulta quasi 3 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster e 3 volte e mezzo rispetto ai vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni”. Lo evidenzia il report esteso sulla sorveglianza Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità (Iss), pubblicato online. In questa fascia d’età, anche il tasso di ospedalizzazione risulta 2 volte più alto nei non vaccinati rispetto a chi ha fatto i booster e il tasso di ricoveri in terapia intensiva risulta 3 volte più alto.

I numeri del Report Iss

Negli over 80, la mortalità dei non vaccinati “risulta quasi 6 volte e mezzo più alta rispetto ai vaccinati con dose booster, e rispettivamente 11 volte e 5 volte e mezzo più alta” rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni e da oltre 120 giorni. Il tasso di ospedalizzazione è “6 volte più alto rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni e 3 volte più alto rispetto ai vaccinati con secondo booster da oltre 120 giorni”, si legge nel report. Mentre il tasso di ricoveri in terapia intensiva risulta rispettivamente 6 volte e circa 3 volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni e da oltre 120 giorni.