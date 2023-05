Covid: Istat, oltre 90% morti 2020 over 65, 6mila morti con meno di 65 anni

Al di sotto dei 50 anni di età i morti per Covid-19 sono 785, pari al 4,2% del totale dei morti in questa fascia di età

Nel 2020 più del 90% dei decessi per Covid-19 si sono verificati oltre i 65 anni di età, ma anche prima dei 65 anni si registrano più di 6mila morti. Lo rileva l’Istat nel report sulle cause di morte nel 2020 diffuso oggi.

Al di sotto dei 50 anni di età i morti per Covid-19 sono 785, pari al 4,2% del totale dei morti in questa fascia di età. La frequenza dei decessi per Covid-19 in questa fascia di età è paragonabile a quella di altre cause di morte quali malattie dell’apparato digerente e malattie ischemiche del cuore.

Nel 2020 ci sono stati 746.324 decessi, 108.496 casi in eccesso rispetto alla media del periodo 2015-19 (+14,7%). Malgrado questo incremento, anche nel 2020 l’Italia si colloca tra i paesi a bassa mortalità nel contesto europeo (EU27). Il numero dei decessi con Covid-19 (che include anche i casi in cui il Covid-19 non è direttamente responsabile del decesso) è pari a 89.791.