Guangzhou in lockdown per Covid: scattano le proteste

Nuovo lockdown per Covid a Guangzhou, in Cina. Nell’importante metropoli del sud del Paese, che conta circa 19 milioni di abitanti, sarebbero concentrati oltre 8mila contagi dei 24mila attualmente registrati in Cina. Nell’area di Baiyun sono state sospese anche le lezioni in presenza in scuole e università e i residenti dovranno presentare un test Covid negativo per uscire di casa.

Mentre prosegue la politica “zero Covid”, però, l’area interessata dall’ennesimo lockdown è il cuore delle nuove proteste. Tanti i video condivisi sui social, che nel giro di poche ore sono diventati virali.

Fonte immagine e video: Twitter – Raine (giornalista)