Covid, Oms “Mascherine sempre consigliate a fragili e in luoghi affollati”

Sono inoltre raccomandate quando una persona è ad alto rischio di Covid grave e per chiunque si trovi in uno spazio affollato

“Le mascherine continuano a essere uno strumento chiave contro Covid-19″. Per questo “l’Oms continua a raccomandarne l’uso nella popolazione in situazioni specifiche”. E in un aggiornamento diffuso sulle indicazioni relative ai dispositivi di protezione individuale, all’isolamento per i positivi a Covid e alle terapie contro Sars-CoV-2, l’Organizzazione mondiale della sanità specifica che le raccomandazioni sull’utilizzo delle mascherine valgono sempre, in generale, “indipendentemente dalla situazione epidemiologica locale, data l’attuale diffusione di Covid-19 a livello globale”. Invece “in precedenza le raccomandazioni dell’Oms erano basate sul quadro epidemiologico”.

I consigli dell’Oms

“Le mascherine – spiega quindi l’Oms – sono consigliate a seguito di una recente esposizione a Covid ” e “quando una persona ha l’infezione o sospetta di averla”. Sono inoltre raccomandate “quando una persona è ad alto rischio di Covid grave e per chiunque si trovi in uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato”. “Analogamente a quanto raccomandato in precedenza – si legge ancora nell’update – l’Oms consiglia che ci sono altri casi in cui può essere suggerita la mascherina, sulla base di una valutazione del rischio. I fattori da considerare includono le tendenze epidemiologiche locali o l’aumento dei livelli di ospedalizzazione, i livelli di copertura vaccinale e di immunità nella comunità e il contesto in cui si trovano le persone”.