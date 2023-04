Covid, Pregliasco: “dopo il 30 indicazioni mirate per mascherine in ospedale”

A fine aprile scadrà anche in Italia l'obbligo delle mascherine. Serviranno raccomandazioni su misura decise da direzioni sanitarie.

In Germania decadono oggi anche le ultime restrizioni anti-Covid, ossia l’obbligo di indossare la mascherina in studi medici, ospedali e case di riposo. “Anche noi in Italia siamo vicini alla scadenza dell’obbligo che era stato prorogato fino al 30 aprile. Successivamente”, secondo il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, “dovrà rimanere un’indicazione per l’utilizzo in particolari situazioni: reparti di Pneumologia, ad esempio, o strutture che assistono pazienti molto fragili, magari con problematiche tumorali”, spiega l’esperto all’Adnkronos Salute. “Credo dovrebbe esserci un’indicazione molto mirata – precisa – in base alle indicazioni dei direttori sanitari”.

Il medico ritiene inoltre “importante ribadire che in futuro potrebbe esserci la necessità di un rinforzo” di questa misura, “o di una revisione” della non più obbligatorietà, “in caso di peggioramento del quadro epidemico. Peggioramento che, naturalmente, si spera non debba esserci”.