Covid, Pregliasco “Mascherine al chiuso soprattutto se si è fragili”

“Il fatto che le mascherine non siano più obbligatorie non significa che siano vietate”. E se in questa fase dell’emergenza Covid “non c’è bisogno di prevederne un uso universale, sistematico o appunto obbligatorio, anche sulla base di una valutazione individuale del rischio” di contagio, legato alle caratteristiche degli ambienti in cui ci si trova, “in termini di confort ritengo che le mascherine nei luoghi al chiuso e affollati possano essere uno strumento di protezione utile, soprattutto se si è fragili”. Lo spiega all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, mentre insieme a Sars-CoV-2, che continua a circolare, aumenta anche la diffusione dei virus dell’influenza e di altre sindromi respiratorie.

Il virologo: “Vaccino anti-Covid è utile per tutti”

“Il vaccino anti-Covid a mio avviso, così come quello anti-influenza, è utile per tutti. Sicuramente è fondamentale raccomandarlo alle persone più fragili, sulle quali vanno concentrati gli sforzi principali” in questa fase della campagna vaccinale contro Sars-CoV-2. “Ma credo che il vaccino resti comunque un’opportunità per tutti, per ridurre l’impatto della malattia, l’assenteismo e anche se in misura più limitata la possibilità di contagiare altri familiari – ha aggiunto Pregliasco – . La vaccinazione va fortemente consigliata ai cluster che danno mortalità. Non ha senso farlo nelle persone che evidentemente non muoiono contraendo il virus”.