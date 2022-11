Covid, Pregliasco: “Ondata per Natale, varianti crescono e schivano difese”

"Dopo sei mesi dalla terza dose io farei un richiamo. Non chiamiamola però quarta dose", ha detto il virologo

“Il Covid non è finito. Ci saranno onde di risalite, tra un mese, per Natale, insieme a una massiccia dose di influenza e a infezioni respiratorie”. A mettere in guardia è il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’Università Statale di Milano ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1.

“Le nuove varianti” di Sars-CoV-2, in particolare i sottolignaggi di Omicron BQ.1/BQ.1.1 e BA.2.75, “Cerberus e Centaurus, stanno emergendo sempre di più” e “schivano le protezioni” conferite da vaccini e guarigione.

Tuttavia Pregliasco insiste sull’importanza del richiamo con il vaccino aggiornato alle varianti Omicron. “Dopo 6 mesi dalla terza dose io farei un richiamo. Non chiamiamola quarta dose“, afferma il medico.