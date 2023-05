Covid, Ricciardi: “Fiducioso per il futuro, prepararsi bene a prossime emergenze”

Il docente di Igiene della Cattolica di Roma, guarda con ottimismo al futuro dopo la fine della pandemia

Finita l’emergenza pandemica internazionale Covid, “qualcosa si sta facendo per prepararsi a problemi simili in futuro. Sono fiducioso. Ma si potrebbe fare di più e si potrebbe fare più in fretta”. Così all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma.

“In vista del futuro fare di più e in fretta”

Alcune iniziative sono state avviate, a livello globale, ricorda Ricciardi. “C’è una negoziazione sul trattato pandemico internazionale in corso, anche se va un po’ a rilento. Ci sono tentativi di coordinarsi sulla sorveglianza, come l’Hub sull’intelligenza pandemica creato a Berlino. Insomma, qualcosa in più rispetto all’epoca pre-pandemica c’è. Certo non è il massimo. Ma c’è un trend che va nella giusta direzione. Bisognerebbe, però, fare un po’ di più e più in fretta”.