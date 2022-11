Covid, Schillaci: “Quarantena più breve e stop a tampone finale”

Il Governo continua a lavorare per ridisegnare i protocolli Covid: il Ministro Schillaci ha annunciato novità su quarantena e tampone finale.

Il Governo continua a lavorare per ridisegnare i protocolli Covid sia in ottica quarantena che per quanto riguarda il meccanismo dei tamponi.

“Stiamo lavorando anche sulla quarantena per far sì che soprattutto i pazienti asintomatici positivi possano rientrare prima – ha dichiarato il Ministro della Salute Orazio Schillaci – A breve anche su questo faremo una comunicazione, eventualmente eliminando anche il tampone finale“.

Prossima settimana il via alla campagna vaccini anti-Covid e influenza

Il Ministro ha parlato anche dell’influenza che “quest’anno potrebbe essere preoccupante” e del via alla campagna vaccinale in programma per la prossima settimana.

“Il ministero della Salute è al lavoro per lanciare entro la fine della prossima settimana una campagna di comunicazione diretta a promuovere la vaccinazione antinfluenzale e anti Covid – le parole di Schillaci – nella consapevolezza che il dialogo, l’informazione e la sensibilizzazione costituiscano i fattori decisivi della promozione della tutela della salute”.

“Con l’avvicinarsi della stagione e invernale il tema della vaccinazione dei soggetti più fragili e degli adulti immunocompromessi riveste particolare attualità e merita grande attenzione. È importante mettere in campo ogni sforzo per proteggere i più fragili e gli anziani. La campagna prevede lanci sulle principali reti, anche con filmati. Valutiamo la presenza di testimonial, ma preferirei avere attori non professionisti”.