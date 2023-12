Crack nascosto sotto il lavello della cucina, un arresto a Siracusa

Ben 84 dosi nascoste in casa, già confezionate e pronte per la vendita: scatta l'arresto per un 53enne.

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 53enne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Siracusa, un arresto per spaccio di droga

A seguito di perquisizione domiciliare a carico del 53enne, i militari hanno trovato circa 16 grammi di crack nascosto nella pattumiera sotto il lavello della cucina, suddiviso in 84 dosi preconfezionate, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura.

La droga è stata sottoposta a sequestro per i successivi esami di laboratorio. All’uomo, già ai domiciliari per lo stesso reato, l’autorità giudiziaria aretusea, dopo la convalida, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Immagine di repertorio