Crédit Agricole svela il nuovo Comitato Territoriale della Sicilia

Presentato a Catania l’organismo che mira a tutelare e incentivare il rapporto tra la banca e l’Isola. Il gruppo punta anche all’assunzione di dieci figure U35 grazie al piano Next Generation

CATANIA – Crédit Agricole ha presentato ieri a Catania il nuovo Comitato Territoriale, pensato per tutelare e incentivare il rapporto tra l’istituto di credito e il territorio. Un nuovo passaggio che consolida l’inserimento del gruppo francese in Sicilia, già strutturato dalla presenza di 650 bancari, 6 miliardi di masse, 250 milioni di euro resi disponibili a famiglie e imprese.

In due anni Crédit Agricole ha già investito in risorse umane, richiamando sull’isola quaranta bancari siciliani impiegati in altre regioni. Il gruppo punta anche all’assunzione di dieci nuove figure under 35 grazie al piano Next Generation. Obiettivo imminente è la costruzione di un nuovo “Le Village”, acceleratore di start up già presente in 40 sedi francesi, quattro città italiane (Milano, Parma, Padova e Sondrio) e pronto a toccare anche il Sud Italia con i sondaggi aperti su Napoli e Catania.

“Catania è tra le prime dieci realtà nazionali in fatto di innovazione, come Napoli è un territorio stimolante e ricettivo. Due anni sembrano molto tempo, ma in Sicilia siamo appena arrivati – ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo comitato il condirettore generale Crédit Agricole, Roberto Ghisellini -. La nostra visione per la Sicilia è naturalmente studiata sull’ascolto del territorio, quindi capirne le esigenze. Vogliamo comprendere le vere necessità del territorio per costruire una visione di lungo periodo, ascoltando le persone, le aziende e gli stakeholders. Oggi nasce il Comitato Territoriale della Sicilia, composto da una serie di personalità che rappresentano l’isola, la conoscono e ci aiuteranno a sviluppare progetti contestualizzati per tenere le distanze corte. Grazie al loro contributo potremo programmare gli investimenti giusti per la Sicilia”.

“Investiremo sulle persone – ha concluso il condirettore generale Crédit Agricole – sulla cultura e sullo sport. Il Crédit Agricole ha preso l’impegno triennale di essere sponsor delle grandi classiche del ciclismo italiano, tra cui il Giro di Sicilia, per cui vogliamo essere a fianco di questa regione a 360 gradi”. Nella giornata di domani, 14 aprile, Roberto Ghisellini consegnerà la maglia bianca al miglior giovane del giro isolano.

Il nuovo Comitato Territoriale Sicilia è stato presentato in conferenza stampa a Catania, insieme e Roberto Ghisellini, dai vertici del gruppo composto dalla vice Direttrice Generale Giliane Coeurderoy, il responsabile Direzione Regionale Sicilia Luca Natali, il responsabile Area Territoriale Imprese Sicilia Maurizio Staiano, il responsabile area Capital Market & Open Innovation Andrea Riva insieme alla presidente del Comitato Territoriale Sicilia Elita Schillaci.

“C’è tanta voglia di Sicilia – ha registrato in conferenza la presidente Schillaci -. Tutti parlano della Sicilia, penso anche alla fortuna portata dalla serie White Lotus. Noi che viviamo qui conosciamo il territorio e per questo ci poniamo l’obiettivo di creare una progettualità di lungo periodo consapevoli di alcuni aspetti quali la marginalità geografica e le carenze infrastrutturali. La Sicilia sa reagire e questo è un momento importante perchè anche alla Sicilia viene chiesto un cambiamento. Non più un business as usual, ma un’economia attenta alla sostenibilità ambientale e sociale. Questo comitato, composto da grandi imprenditori del nostro territorio e finalizzato a creare progettualità dialogando con le realtà territoriali desiderose di creare un reale cambiamento”.

Fanno parte del nuovo Comitato Territoriale Sicilia, Barbara Cittadini (Casa di Cura Candela), Giusy Damigella (Mondial Granit Spa), Mario Faro (Faro Flora e Faro Piante), Giulia Giuffrè (Irritec Spa), Emilio Lombardo (Cicli Lombardo Spa), Salvatore Turrisi (Sielte Spa).