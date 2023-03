Cri e Associazione Nazionale Carabinieri accolte a Santa Caterina Villarmosa

Il Comune ha concesso in comodato d’uso due locali alla Croce rossa italiana e all’Associazione nazionale Carabinieri. Una sinergia che creerà nuovi servizi a beneficio della comunità locale

SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) – Sono stati giorni di lavoro intenso per il sindaco Giuseppe Ippolito e per gli uffici comunali, che hanno destinato degli immobili di proprietà del Municipio a due associazioni di grande valore nazionale e territoriale come la Croce rossa italiana (Cri) e l’Associazione nazionale Carabinieri (Anc), i quali inizieranno adesso a operare sul territorio nisseno.

Prima l’inaugurazione della nuova sede della Croce rossa italiana, associazione estremamente rilevante per la comunità nazionale e per quella caterinese. Il taglio del nastro della nuova sede situata in via Roma è stato dato alla presenza delle autorità religiose, militari e istituzionali del territorio, a riprova dell’importanza che essa riveste per la comunità.

L’inaugurazione è stata il frutto di più di un anno e mezzo di lavoro dell’Amministrazione comunale, che ha per prima cosa regolarizzato tutte le procedure necessarie e ha in seguito firmato una convenzione con il presidente provinciale della Cri Nicolò Piave, al quale sono stati riservati i più sinceri ringraziamenti per il traguardo raggiunto.

Molto lavoro è stato svolto anche per la concessione in comodato d’uso gratuito di un altro locale sito sempre in via Roma all’Associazione nazionale carabinieri, sezione di Santa Caterina Villarmosa, e al presidio locale del Nucleo regionale di volontariato Sicilia Odv per lo svolgimento di servizi di interesse pubblico. Dopo la delibera del 22 Febbraio infatti, è stata sottoscritta un’apposita convenzione tra il sindaco e il responsabile del Presidio e presidente di sezione Fabio Rizza. In seguito, è arrivata l’autorizzazione alla convenzione da parte dell’ispettore regionale Ignazio Buzzi, che ha di fatto reso operativa la collaborazione tra il Comune e l’Anc.

In un primo momento si svolgerà la fase d’iscrizione all’associazione, aperta in primo luogo agli ex Carabinieri e Forze di Polizia in genere, ma consentita anche a quanti ne condividono obiettivi e finalità, che sono principalmente orientati alla costituzione di un nucleo di Protezione civile locale e ad attività di vigilanza.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Ippolito – di aver destinato due immobili comunali a due così importanti associazioni che faranno parte del tessuto cittadino di Santa Caterina Villarmosa”.

“Voglio ringraziare – ha concluso il primo cittadino – tutti coloro hanno fatto in modo che ciò potesse accadere e le associazioni della Croce rossa e dell’Anc, con cui sono certo collaboreremo per il bene dei cittadini e di tutta la comunità”.