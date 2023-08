Cubo meduse nelle acque di Porto Grande, nuovi avvistamenti in Sicilia – FOTO

Ferragosto in Sicilia per alcuni esemplari di Carybdea marsupialis: ecco cosa c'è da sapere.

Tornano gli avvistamenti di cubo medusa nel Porto Grande di Siracusa: a testimoniarlo diversi video e foto che circolano in queste ore sui social.

In particolare, sembra che alcuni esemplari siano stati visti soprattutto nelle giornate di Ferragosto.

Avvistamenti di cubo medusa al Porto Grande di Siracusa

“Devo dire che sono degli animali elegantissimi, dai movimenti ipnotici, non avrei mai smesso di guardarle”, scrive il fotografo Walter Silvestrini, che sui suoi profili social pubblica le immagini degli esemplari di Carybdea marsupialis (meglio note come “cubo meduse” o “meduse scatole”) in Sicilia.

Le immagini disponibili sul web, condivise da decine di cittadini e turisti che hanno potuto avvistare i rari animali nelle acque siracusane, risalgono ai giorni del 15 e del 16 agosto. Sembra, quindi, che le meduse abbiano deciso di “festeggiare” Ferragosto anche in Sicilia.

Cosa c’è da sapere

Con i nuovi avvistamenti di quelle che sembrano a tutti gli effetti esemplari di cubo medusa a Siracusa, ripartono le domande sulle particolarità di questa specie animale.

Si tratta di una specie atlantica, ma da parecchio tempo diffusa anche nel Mar Mediterraneo, soprattutto in questi ultimi anni caratterizzati dal riscaldamento evidente delle acque e dai cambiamenti climatici. È presente anche nelle acque del Golfo del Messico.

Ha una forma cubica, a cui deve il suo “nome” volgare, e 4 tentatoli molto colorati che la rendono facilmente riconoscibile in acqua. Sulla pericolosità della Carybdea marsupialis ci sono varie opinioni: sembra che, nonostante il suo veleno non sia forte quanto quello di altri tipi di cubomeduse come il Chironex fleckeri, questo tipo di medusa possa provocare delle ustioni e anche intossicare gravemente. Il suo è un veleno termolabile, che tende a svanire con l’esposizione della parte urticata a forti sorgenti di calore o all’ammoniaca.

Fonte foto: Facebook – Marika Cassone