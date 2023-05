Cuffaro: “Eletti diversi sindaci espressione della Democrazia Cristiana”

Il segretario nazionale della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro esprime grande soddisfazione per i risultati delle amministrative

“La Democrazia Cristiana è riuscita a far eleggere sindaci in molti Comuni siciliani: Maria Monisteri a Modica, Luciano Marino a Lercara Friddi, Cettina Di Liberto a Sciara, Gioacchino Baio a Castrofilippo e

Tiziana Cascio a Collesano, dando inoltre un contributo determinante nella vittoria in diversi altri centri dell’Isola. Inoltre, il risultato ottenuto a Modica e a Collesano è storico: nessuna donna aveva mai

ricoperto la carica di sindaco e siamo orgogliosi che questo traguardo sia stato raggiunto dalle rappresentanti della Dc”. Lo dichiara il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro.

Cuffaro: “DC primo partito a Modica e Licata”

“La Democrazia Cristiana, inoltre, si afferma come primo partito a Modica, attestandoci al 30% dei voti di preferenza con più di 6mila voti, e 7 consiglieri comunali eletti. Un merito che grazie al grande impegno dell’Onorevole Ignazio Abbate e di tutta la squadra siamo riusciti ad ottenere. E la DC si attesta come primo partito anche a Licata, raggiungendo la percentuale del 13% con circa 2.500 voti di preferenza e 4 consiglieri comunali eletti. Anche nell’Agrigentino il gioco di squadra ed il lavoro del nostro Capogruppo all’Ars, On. Carmelo Pace, inorgoglisce profondamente. Attendendo il risultato di Catania, con un trend attuale del 7% circa, voglio ringraziare tutti i candidati dei Comuni al voto per il grandissimo sforzo profuso”, conclude Cuffaro.