La cultura della prevenzione è la bellezza dello stare in salute

CATANIA – Dal 15 e 19 maggio, e successivamente da 12 al 16 giugno, si terrà “Asma zero week 2023”, evento nazionale di consulenze specialistiche gratuite per pazienti con asma, giunto ormai alla VII edizione. Numerosi sono in Sicilia i centri specialistici aderenti.

Il QdS ha incontrato Leda D’Amico, responsabile dell’ambulatorio di Asma grave presso UO di Pneumologia Garibaldi-Nesima – di cui è direttore Rosario Oliveri – discutendo di sintomi e cure di una patologia che coinvolge diverse fasce d’età.

Cosa si intende per asma?

“L’asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree periferiche, che determina una condizione di iperreattività bronchiale, cioè una risposta esagerata dei piccoli bronchi agli stimoli irritativi o allergici esterni. L’esposizione a questi stimoli, nel paziente asmatico, provoca facilmente broncospasmo e determina difficoltà respiratoria, che si manifesta, spesso improvvisamente, in un soggetto che fino a poco prima appariva in pieno benessere”.

Parliamo dei sintomi.

“I sintomi da non sottovalutare sono tosse, dispnea (difficoltà a respirare), sensazione di fame d’aria e respiro sibilante, spesso scatenati, come accennato precedentemente, dall’esposizione a stimoli allergici (per es. pollini, acari della polvere), o irritativi, quali fumo di sigaretta, infezioni o inalazione di aria fredda. In alcuni periodi i sintomi possono scomparire, o essere così lievi da non essere percepiti dal paziente. Le forme severe di asma, invece, determinano una sintomatologia grave e persistente, con limitazione importante dell’attività quotidiana, della qualità di vita e del grado di autonomia del paziente”.

Quali sono le cure, oggi a disposizione?

“Oggi sono disponibili terapie farmacologiche molto efficaci per il trattamento dell’asma bronchiale, che possono controllare la flogosi delle vie respiratorie e migliorare la funzionalità respiratoria del paziente. Nella maggior parte dei casi è possibile ottenere il completo controllo o un notevole miglioramento della sintomatologia. Negli ultimi anni ha assunto un ruolo di primo piano la terapia con anticorpi monoclonali, che consente spesso di ottenere il controllo delle forme di asma più gravi e resistenti alla terapia tradizionale. La possibilità di utilizzare questi nuovi farmaci ha aperto nuove frontiere nel trattamento di questa malattia, migliorando in modo sorprendente la vita dei soggetti con malattia più grave e invalidante”.

Cosa vi aspettate dall’edizione 2023, ovvero a chi è rivolto l’invito?

“Per noi questa è la prima edizione perché ogni anno le sedi cambiano. La partecipazione è già numerosa. Finora, il nostro, è primo centro in Italia per numero di adesioni. La platea è alquanto varia, l’età va dai 16 anni in su …molti sono i giovani interessati.

Maggio in…forma, sabato 20 maggio a Catania prenotazione gratuita mammografie

CATANIA – A Catania si rinnova l’appuntamento con la prevenzione del tumore al seno. Partita l’ottava edizione di “Maggio in…forma” campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno, organizzata da Andos Comitato Catania e Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, con il patrocinio del Comune di Catania.

Dal 2015, la manifestazione offre alle giovani donne di 40-49 anni, non raggiunte dal Sistema sanitario nazionale, l’opportunità di effettuare una visita senologica e una mammografia gratuita. In questi anni sono state offerte più di 2000 mammografie contribuendo a salvare la vita di 50 giovani donne.

Per le prenotazioni appuntamento a sabato 20 dalle 9 alle 13, in piazza Stesicoro. Le prime 100 donne riceveranno in omaggio anche l’album da disegno per bambini dal titolo “Coloriamo le Emozioni”, ispirato al libro “Emozioni sull’Isola di Amore”, illustrato da Fabrizio Zubani, edito da Adnav Edizioni e omaggiato dalla Memoriosa SaS di Pandoli Caterina.

Gli esami saranno effettuati a partire da fine maggio presso la sede Andos di Catania in Via Odorico da Pordenone 5.

Settimana dedicata alla celiachia

MESSINA – L’I.T.S. Fondazione Albatros, guidato dalla Presidente Antonella Sidoti, sarà fra i protagonisti della settimana dedicata alla celiachia, in programma fino al 21 maggio, insieme a Nonsolocibus e all’Associazione Cuochi Messina.

Particolarmente significativo l’evento in programma oggi, martedì 16 maggio alle ore 15.00, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia, che in Italia riguarda circa 600 mila persone (di cui quasi 400 mila non ancora diagnosticate): i locali dell’I.T.S. Albatros (Viale Giostra n. 2), ospiteranno un evento informativo teorico/pratico volto, a dimostrare che è arrivato il momento di scardinare l’assioma che il cibo sano sia equivalente a pasti insapore.

I Cuochi ACM, capitanati per l’occasione dallo chef Giuseppe Micalizzi, anche docente I.T.S. Albatros e coadiuvati dagli allievi del corso Health Food 4.0 di Fondazione ITS Albatros Academy, al termine di un interessante focus sulla patologia infiammatoria cronica dell’intestino, realizzeranno una serie di gustose ricette che andranno a far parte di un ricco buffet gluten free che verrà offerto al pubblico che vorrà partecipare all’evento.

Questa iniziativa è realizzata dall’Associazione Italiana Celiachia Sicilia, in collaborazione con Fondazione ITS Academy Albatros, Nonsolocibus e Associazione Cuochi Messina. Inoltre, nel corso della giornata, verrà offerta ai presenti la possibilità di effettuare il test rapido per il primo accertamento della malattia e sarà anche allestita una “Kinder zone” dove i giovani ospiti saranno sensibilizzati su cosa sia la patologia in oggetto attraverso giochi e passatempi a loro dedicati.