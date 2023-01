Da Johnny Stecchino alla realtà: Palermo sesta al mondo per traffico

Ogni palermitano trascorre in media 121 ore l'anno nel traffico, ben 5 giorni, secondo la Global Traffic Scorecard 2022

Roberto Benigni non era andato poi così lontano dalla realtà. Il regista e comico italiano non si era tanto sbagliato quando, nel celebre Johnny Stecchino, parlava del traffico come uno dei problemi principali di Palermo.

Palermo nella morsa del traffico

Il capoluogo siciliano è infatti sesto in tutto il mondo per ore trascorse in auto. Lo ha stabilito la Global Traffic Scorecard 2022, la classifica delle città più trafficate di tutto il globo. E Palermo risulta sesta: ogni palermitano trascorre in media 121 ore l’anno nel traffico. Ben 5 giorni. Un record senza dubbio, quello di Palermo, considerato che lo stesso capoluogo siciliano è preceduto da città molto più grandi e popolose: da Bogotà a Boston, a Parigi, Chicago e Londra, in assoluto la più caotica, con 156 ore trascorse dagli inglesi in media ogni anno in auto.

Altra curiosità: Palermo, Londra e la capitale francese, sono le uniche città europee all’interno di una classifica che vede primeggiare quasi esclusivamente città del continente americano.

Troppe macchine, poche strade

Secondo la Global Traffic Scorecard 2022, la congestione del traffico si verifica quando la domanda di viaggi su strada supera l’offerta di strade. Con l’aumentare del traffico veicolare, autisti, trasportatori di merci e conducenti di autobus perdono tempo e consumano carburante in modo improduttivo.