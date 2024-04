Da Lagalla a “Langella”, il sindaco festeggia il compleanno a New York ma il cognome sulla torta è sbagliato

Il primo cittadino festeggia i suoi 69 anni oltreoceano ma l'errore sulla torta non passa inosservato

Il sindaco di Palermo ha festeggiato il suo compleanno a New York. Si trova lì per la promozione di due eventi importanti per la Sicilia: la presentazione del volo Palermo-New York e il 400esimo festino di Santa Rosalia. Durante le celebrazioni del suo compleanno al primo cittadino è stata preparata una torta. Tutto normale se non fosse che il cognome fosse stato scritto in modo sbagliato: da Lagalla a Langella.

Lagalla a New York per promuovere turismo e festività della Sicilia

Lagalla, nato a Bari nel 1955, ha compiuto 69 anni e ha partecipato felice alle festività. Il programma prevede numerosi eventi culturali e spettacoli che si svolgeranno fino al 2025, inclusa la tradizionale processione di Santa Rosalia nel centro della città.

