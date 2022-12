Da Pearl Harbour al lancio della Nintendo Wii: cosa accadde il 7 dicembre

Il 7 dicembre è il 341º giorno del calendario: l'almanacco di oggi con santo del giorno, ricorrenze, anniversari e curiosità da ricordare.

Il 7 dicembre è il 341º giorno del calendario gregoriano e mancano 24 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno, ricorrenze, anniversari e curiosità da ricordare.

Cosa si celebra il 7 dicembre

Il 7 dicembre la Chiesa Cattolica celebra Sant’Ambrogio, vescovo e scrittore, è stata una delle personalità più importanti nella Chiesa nel IV secolo. È venerato come santo da tutte le chiese cristiane che prevedono il culto dei santi; in particolare, la Chiesa cattolica lo annovera tra i quattro dottori della Chiesa d’Occidente, insieme a San Girolamo, sant’Agostino e san Gregorio I papa. Conosciuto anche come Ambrogio di Treviri per il luogo di nascita, o più comunemente come Ambrogio di Milano, la città di cui assieme a san Carlo Borromeo e san Galdino era il patrono e della quale fu vescovo dal 374 fino alla morte, nella quale è presente la basilica a lui dedicata che ne conserva le spoglie. Come vescovo, prese una posizione ferma contro l’arianesimo e tentò di mediare il conflitto tra gli imperatori Magno Massimo e Teodosio I.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 6 dicembre. Lo scultore Gian Lorenzo Bernini, la magistrata italiana Ilda Boccassini, il giornalista e conduttore Tony Capuozzo, l’attrice Grecia Colmenares, il filosofo statunitense Noam Chomsky, il giornalista e conduttore Gad Lerner.

Accadde oggi, 6 dicembre

43 a.C. – Marco Tullio Cicerone viene decapitato per ordine di Marco Antonio

1787 – Il Delaware diventa il primo Stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti

1941 – Seconda guerra mondiale – il Giappone sferra un attacco alla base navale americana di Pearl Harbor. L’episodio segna l’ingresso ufficiale degli USA nel conflitto

1982 – Negli USA viene eseguita la prima condanna a morte tramite iniezione letale

1988 – In Armenia un terremoto di magnitudo 6,9 della Scala Richter provoca quasi 25.000 vittime, 15.000 feriti e 400.000 senzatetto

2000 – A Nizza viene solennemente proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

2006 – Uscita della Console Nintendo Wii in Australia ed Italia

2009 – Si apre a Copenaghen il summit mondiale contro i cambiamenti climatici a cui partecipano 15.000 delegati in rappresentanza di 196 nazioni

2018 – In una discoteca di Corinaldo nelle Marche, durante un concerto di Sfera Ebbasta, uno spray al peperoncino causa il panico tra i presenti, che si accalcano confusamente verso l’uscita: il bilancio è di 6 morti e decine di feriti.