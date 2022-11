Dal cinema al primo libro, i “Soldi Spicci” raccontanto 10 anni di vita sopra e sotto il palco

Claudio Casisa e Annandrea Vitrano raccontano dieci anni di vita insieme dai piccoli laboratori di teatro all’esordio in televisione

Nella carriera di ogni artista ci sono anniversari che fanno venire voglia di mettere un punto e ripercorrere la strada fatta fino a quel momento: è questo che i Soldi Spicci, duo comico e coppia nella vita, hanno condensato nel loro primo libro, Io e te 10 anni sopra il palco (Mondadori Electa).

Venerdì (18 novembre) alle 18 al bookstore Flaccovio Mondadori al San Lorenzo Mercato a Palermo, i due attori si racconteranno alla loro maniera; e hanno già annunciato che non lasceranno spazio al povero moderatore, Massimo Minutella; ma permetteranno a Roberto Catalano ed Ernesto Maria Ponte, di leggere passi dal libro.

Claudio Casisa e Annandrea Vitrano raccontano dieci anni di vita insieme sopra e sotto il palco, partendo dai piccoli laboratori di teatro di Palermo all’esordio in televisione a Colorado, dagli spettacoli ai matrimoni a Villa Eden (che tutto era tranne che il giardino biblico) ai viaggi folli in Thailandia con Pechino Express e all’uscita del secondo film, che li vede attori protagonisti, registi e sceneggiatori e in cui hanno potuto anche collaborare con i loro idoli di sempre, Ficarra e Picone.

In queste pagine, la coppia ha selezionato gli sketch più rappresentativi della carriera e li hanno legati tra loro attraverso aneddoti, ricordi, storie personali e tantissima ironia. I Soldi Spicci è il duo comico nato nel dicembre 2012 dall’incontro, nella vita e nel lavoro, tra Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. Da allora hanno conquistato gli schermi e i palchi di tutta Italia, raggiungendo in breve tempo migliaia di fan sui social e milioni di visualizzazioni su YouTube. Tante le partecipazioni televisive, dai programmi Pechino Express a Colorado; a oggi, Claudio e Annandrea hanno due film all’attivo, La fuitina sbagliata (2018) e Un mondo sotto social (2022), del quale firmano per la prima volta la regia.