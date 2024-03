Dal Gambia alla Sicilia: così Mos si racconta attraverso la musica

Il giovane di origini straniere racconta le sue radici gambiane nel suo nuovo singolo rap Small Ja(maica).

“Da come parla è del ghetto, mi guarda”. Questo il ritornello del nuovo singolo Small Ja(maica), uscito lo scorso 7 marzo e firmato da Mos, in arte Mos GhettoBaby.

Mos e il racconto delle sue origini

Sullo sfondo del quartiere catanese San Berillo, il giovane cantante decide di raccontare le sue origini attraverso la musica. E quale migliore occasione per fare ciò se non nella giornata dell’indipendenza gambiana, celebrata lo scorso 18 febbraio. A raccontare questa importante data sono le immagini accompagnate da un sound coinvolgente che non esce più dalla testa.

Appena una ventina di anni, tre singoli già fuori e tanti sogni nel cassetto. Così Mos approda nel 2016 in Sicilia dopo la traversata in mare iniziata in Libia. Ma nonostante la distanza, il legame con la propria terra continua a esserci tanto da avergli dedicato il titolo dell’ultima uscita. Small Ja(maica), infatti, indica proprio il paese in cui è nato il giovane: il Gambia.

Nel video ufficiale Mos si muove circondato da tanti ragazzi africani, molti con le sue stesse origini. Un destino comune – quello di un viaggio pieno di rischi e incertezze – lega i ragazzi del quartiere San Berillo. Quest’ultimo diventato ormai da tempo il loro principale punto di ritrovo, quel famoso ghetto che torna nel nome del rapper e che si ripete spesso in Small Ja(maica).

“La nostra vita è questa” racconta Mos. Small Ja(maica) è solo l’ultimo dei singoli del rapper. La prima uscita ufficiale è avvenuta con “Don’t let me go” a novembre del 2023, seguita da “Non dirmi no” lo scorso dicembre e “Voglio dirti I luv u” a gennaio. Ma non finisce qua. Nelle prossime settimane la lista si arricchirà con un nuovo singolo. “Sarà una sorpresa. – conclude Mos – Il tema è nuovo, ma non svelo altro”.