Daniele Capuana torna consulente dell’assessore Marco Falcone: “E sarà candidato sindaco a Motta”

Dalle infrastrutture all’economia. Il rapporto tra Marco Falcone – oggi assessore al Bilancio, nella passata legislatura responsabile per strade, porti e problemi connessi alla viabilità – e Daniele Capuana va avanti. È di ieri, infatti, il decreto con cui l’esponente della giunta Schifani ha nominato proprio consulente il 49enne politico catanese, nel cui passato ci sono le esperienze da assessore provinciale ai tempi delle presidenze di Raffaele Lombardo e Giuseppe Castiglione e che nell’immediato futuro sarà protagonista delle Amministrative a Motta Sant’Anastasia.

A Capuana spetterà dare un contributo per attività di studio e supporto finalizzata alla predisposizione del Defr, il Documento di economia e finanza regionale. “Andrà a occuparsi delle materie che ha già trattato in passato con ottimi risultati”, assicura Falcone al Quotidiano di Sicilia.

Capuana , incarico non oneroso

Il rapporto di lavoro che legherà Capuana all’assessorato retto da Falcone è iniziato il 12 marzo e andrà avanti fino al 30 giugno, e non peserà sulle casse della Regione. “È una consulenza a titolo gratuito”, conferma l’assessore al Bilancio. Nel decreto che porta la sua firma, si specifica che “in nessun caso darà luogo a rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione regionale, né potrà far sorgere diritti riconducibili al contratto subordinato, potrà essere revocato in ogni momento e cesserà, comunque, all’atto della cessazione dalla carica dell’attuale assessore regionale per l’Economia”.

Per Capuana non si tratta della prima collaborazione con la Regione. Nel 2021, all’epoca del governo Musumeci, aveva ottenuto alcuni incarichi dallo stesso Falcone, con quest’ultimo nelle vesti di assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti. In un primo caso, la consulenza aveva coperto il mese di febbraio, per poi essere rinnovata ad aprile. In quelle circostanze, a Capuana era spettato un compenso complessivo di poco meno di duemila euro più il pagamento delle eventuali spese affrontate. “Se ho deciso di avvalermi della sua professionalità, è per dare seguito a quanto fatto negli anni scorsi – commenta Falcone – Peraltro, in materia di Defr si andrà a occupare proprio della parte riguardante i trasporti, quindi possiamo dire si tratterà di un contribuito nell’ottica della continuità”.

Capuana, la campagna elettorale

Per Capuana l’impegno tecnico sul Documento di economia e finanza regionale si accompagnerà a quello strettamente politico. Per il 49enne, che nel 2021 fu consulente di Salvo Pogliese alla Città metropolitana di Catania, la prossima primavera sarà caratterizzata dalla campagna per le Amministrative a Motta Sant’Anastasia. Il centro del Catanese, noto alle cronache per la presenza della discarica di Oikos ma anche per l’inchiesta 12 Apostoli sui presunti abusi sessuali ai danni di minori che il padre di Capuana avrebbe commesso sfruttando il ruolo di leader spirituale di una comunità religiosa, a giugno andrà al voto per scegliere il nuovo sindaco.

L’uscente, il deputato nazionale leghista Anastasio Carrà, è giunto al secondo mandato e non potrà ricandidarsi, ma il gruppo che a lui fa riferimento è intenzionato a presentare un proprio nome. Terzo contendente, alla guida di un progetto civico, dovrebbe essere Danilo Festa, in passato consigliere comunale e nel 2019 secondo nella competizione per diventare sindaco. “La candidatura di Capuana nelle file di Forza Italia è ufficiale”, chiarisce Falcone. Con uno sguardo al futuro e un’adeguata dose di ottimismo, l’assessore aggiunge: “Il ruolo di sindaco sarebbe compatibile con l’incarico in assessorato”. Calendario alla mano, Capuana, nel caso di una vittoria, si ritroverebbe per qualche settimana nella doppia di veste di consulente e primo cittadino. A meno di non ottenere, come nel 2021, un rinnovo dell’incarico. Il Quotidiano di Sicilia ha provato a contattare Daniele Capuana per un commento, senza riuscirci.

