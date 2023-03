Daniele Scardina, il pugile dimesso dalla terapia intensiva: è fuori pericolo

Le condizioni di salute di Daniele Scardina continuano a migliorare: se tutto andrà per il verso giusto, verrà poi trasferito in un centro di riabilitazione specializzato

Arrivano finalmente le prime buone notizie per le condizioni di salute del campione italiano di pugilato Daniele Scardina.

“King Toretto”, colpito da un grave malore 4 settimane fa mentre si allenava nella sua palestra e sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza al cervello, a quasi un mese di distanza è stato dimesso dalla terapia intensiva e proseguirà adesso il suo percorso di cure in altro reparto.

Superato questo step, Scardina potrebbe poi essere trasferito in un centro di riabilitazione specializzato.

L’annuncio del fratello di Daniele Scardina: “La battaglia non è finita, ma non è più in pericolo”

Ad annunciare gli importanti passi avanti compiuti dal pugile è stato proprio il fratello Giovanni, attraverso un messaggio pubblicato sui canali social: “A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo – le sue parole – Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato. La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita. Impossibile trovare parole per ringraziare l’equipe medica della terapia intensiva dell’Istituto clinico Humanitas, che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria”.