Danni da maltempo in Sicilia, il CdM estende stato di emergenza: ok alla proposta di Musumeci

Passa la proposta presentata dal ministro Nello Musumeci sull'estensione dello stato di emergenza nelle zone colpite in Sicilia.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato l’estensione dello stato di emergenza per i territori della Sicilia colpiti dal maltempo per ulteriori dodici mesi.

Lo stato di emergenza – si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Governo – era stato già deliberato in precedenza a causa degli “eccezionali eventi meteorologici” che si erano verificati il 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Lo stato di emergenza riguardava anche il maltempo che si era verificato nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei Comuni di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, di Longi e Montagnareale, in provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, Cinisi, Petralia Sottana e Polizzi Generosa, in provincia di Palermo e Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani.