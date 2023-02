Dazn lancia una nuova offerta: ecco come ottenere lo sconto del 30%

L'emittente ha lanciato una nuova offerta per tutti gli appassionati di sport

Dazn ha lanciato una nuova offerta per tutti gli appassionati di sport. E c’è tempo fino al 14 febbraio per sottoscriverla. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, l’emittente offre l’abbonamento al prezzo di 20,99 euro al mese per i primi 12 mesi anziché 29,99 euro al mese (circa il 30% in meno).

Nuova offerta Dazn, dove si applica

La nuova offerta riguarda solo il piano Dazn Standard con abbonamento annuale (con vincolo per la durata di dodici mesi) ed è attivabile solo dal sito (non tramite app) da clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal. Con questa formula non è possibile mettere in pausa l’abbonamento e dopo i dodici mesi si rinnoverà automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente.

Cosa puoi vedere con Dazn Standard

Con il pacchetto Dazn Standard puoi vedere tutta la Serie A (sette gare a giornata in esclusiva), la Serie B, l’Europa League e i migliori match della Conference League, Liga Santander, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre alla UEFA Women’s Champions League, e i contenuti di Inter TV, Milan TV e Juventus TV. Per quanto riguarda gli altri sport mette a disposizione il basket con la Serie A UnipolSai, l’Eurolega, l’Eurocup, tennis, la Nfl, boxe, mma e freccette.

Nuova offerta Dazn Standard, i dispositivi

Con l’abbonamento al piano Dazn Standard è possibile registrare fino a sei dispositivi. E’ possibile guardare contemporaneamente gli eventi su due di questi device, se entrambi connessi alla stessa rete internet della propria abitazione.