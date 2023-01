De Luca-Chiarella, il Catania vince anche a Vibo. Le pagelle dei rossazzurri

Il Catania vince 2-0 sul campo della Vibonese grazie alle reti di De Luca e Chiarella. Le pagelle.

Il Catania va ed è ormai inarrestabile. I rossazzurri espugnano lo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, imponendosi contro la Vibonese con il punteggio di 2-0. Sblocca De Luca nella ripresa, Chiarella appone il sigillo finale. La squadra di Ferraro, con la sua quinta vittoria di fila (la seconda in trasferta consecutiva) appare ormai imprendibile. Ecco le pagelle del Catania.

VIBONESE-CATANIA 0-2 (59’ DE LUCA, 66’ CHIARELLA)

LE PAGELLE

BETHERS 6 – Poco impegnato dagli attaccanti della Vibonese, rimane sempre concentrato nelle uscite e più in generale nella gestione della gara. Indovina la traiettoria del rigore calciato da Balla, ma non poteva arrivarci: lo salva la traversa. Prestazione ordinaria.

RAPISARDA 6 – Sempre propositivo sull’out di destra, dove oltre alle sovrapposizioni, come spesso gli capita, gioca anche in posizione più centrale. Forse non perfetto in occasione dell’azione che porta al calcio di rigore concesso ai padroni di casa, la sua è una prestazione comunque positiva.

SOMMA 7 – Sempre perfetto nelle letture preventive ed in marcatura, pulito negli interventi, non lascia scampo all’attaccante della Vibonese Samake. In crescita continua da settimane, è ormai una colonna della difesa rossazzurra.

LORENZINI 6 – Oltre ai compiti difensivi, si incarica spesso anche della fase di impostazione, specie nel primo tempo. Cerca più volte la verticalizzazione sugli esterni e su Sarao. Non è probabilmente nel suo miglior momento della stagione, ma anche stavolta la sua gara è sufficiente.

CASTELLINI 7 – Attento dietro quando è sempre utile in fase di chiusura sugli attaccanti avversari, spinge con continuità sulla sinistra. Grande forza nelle gambe, vince un gran numero di contrasti. È il sempre presente del Catania e guardandolo giocare si capisce perfettamente il perché.

RIZZO 6.5 – Grande presenza fisica e caratteriale in mezzo al campo, gioca un’ottima partita. Recupera palloni, vince contrasti e si propone con regolarità anche in avanti.

LODI 6.5 – Prende per mano il centrocampo del Catania, cercando spunti e verticalizzazioni, e va a pressare gli avversari in fase di costruzione. Utile a 360 gradi. Dal suo calcio di punizione nasce la rete dell’1-0 del Catania. AL 64’ PALERMO 6 – Solito ingresso prezioso dalla panchina. Dinamismo e inserimenti assicurati quando c’è lui in campo.

VITALE 6 – Ci aveva abituato benissimo nelle sue prime due gare del 2023, e forse per questo a Vibo sembra un po’ in ombra. Poco attivo nella prima frazione di gioco, quando recupera qualche pallone ma sbaglia troppo in fase d’appoggio. Ha diciotto anni, non si può certo pretendere possa decidere ogni gara. Talento innegabile.

CHIARELLA 7.5 – Il Catania spinge soprattutto sulla corsia di destra, puntando sulle sue doti nell’uno contro uno e sulle combinazioni con Rapisarda. Lui riesce nell’intento a intermittenza, ma rimane comunque l’uomo più pericoloso del Catania. Un paio di volte, nel primo tempo, si fa vedere anche in area di rigore: in una circostanza non colpisce bene il pallone, nell’altra è Mengoni bravo ad opporsi. È nel secondo tempo che si esalta: prima l’assist per De Luca, poi la fantastica azione solitaria in cui scarta un paio di avversari e poi conclude a rete. Devastante. DAL 69’ BOCCIA 5.5 – Commette il fallo da rigore su Balla che rischiava di riaprire la gara. Un errore insolito per un difensore certamente affidabile.

SARAO 5.5 – Lotta come sempre, ma stavolta è poco funzionale alla manovra della squadra. Spesso non si intende nei movimenti con i suoi compagni di squadra. Prestazione un po’ opaca. DAL 79’ JEFFERSON 6 – La buona notizia, intanto, è il ritorno in campo del centravanti brasiliano dopo lo stop per infortunio. Nei dieci minuti in cui è in campo sfiora anche il gol con un colpo di testa.

DE LUCA 7 – Buona azione sul finire del primo tempo in cui sfiora il gol, è particolarmente attivo sulla corsia di sinistra. Il preludio a ciò che si verificherà nella ripresa. Al 59’ la Zanzara punge: sull’assist di Chiarella, l’ex Triestina trova la deviazione vincente. Quarta rete stagionale, tutte in trasferta: è il suo miglior momento con la maglia del Catania. In attesa del primo acuto al Massimino. DAL 71’ DE RESPINIS 6: Seconda gara in maglia rossazzurra, entra quando la partita è già in ghiaccio. Ha anche modo di rendersi pericoloso con un’insidiosa conclusione dalla distanza.

FERRARO 7 – Tante assenze in attacco, ma il Catania ha una rosa talmente ampia che non si nota. Non cambia nulla a livello di formazione e fa bene: la gara la risolvono i due esterni d’attacco, prima Chiarella e poi De Luca. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra rossazzurra trova sempre il modo di sbloccare il match, ancora una volta da situazione di palla inattiva: questo è un grande merito dello staff tecnico. Quinta vittoria consecutiva e primo posto più che blindato. Solo applausi per Ferraro ed il suo Catania.