De Luca il più ricco, poi quattro deputati di centrodestra: Ars, la classifica dei redditi

In fondo alla lista la giovane Martina Ardizzone del Movimento cinque stelle. Ecco tutti i numeri.

Cateno De Luca è il più ricco deputato regionale. Con 498.114 euro dichiarati per l’anno di imposta 2021, il leader di Sud chiama Nord stacca nettamente il secondo che è Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia, con 194mila euro.

La top ten

Completano la top 10 dei più ricchi dell’Ars quattro deputati di Forza Italia (Nicola D’Agostino con 179mila euro, terzo; Stefano Pellegrino, con 137mila euro, quinto; Renato Schifani, con 114mila euro, settimo; e Dario Daidone, con 112mila euro, nono), due del Pd (Giovanni Burtone, con 125mila euro, sesto e Dario Safina, con 112mila euro, ottavo), uno di Sicilia Vera, Salvatore Geraci con 156mila euro, quarto; e uno del Movimento 5 stelle, Antonino De Luca con 103mila euro, decimo.

Le quote societarie

De Luca – oltre a una serie di fabbricati e terreni a Fiumedinisi, suo paese di origine – dichiara di possedere il 100 per cento delle quote della Dioniso srl, società che oggi ha sede a Roma e si occupa di elaborazione elettronica di dati contabili. Dall’altra parte, il presidente Renato Schifani dichiara di non avere intestato nulla: non un immobile, né terreni, né quote societarie, nemmeno una macchina. Giorgio Assenza, deputato di Fratelli d’Italia, ha una quota nella Banca popolare agricola di Ragusa, mentre il pentastellato De Luca ha quote in quattro società: Euromob smart 2023, Euromov valore 2027, Euromob fless. Obbl., Eur-Sicav.

I meno ricchi

In fondo alla classifica si trova la deputata del Movimento 5 stelle Martina Ardizzone, al suo primo mandato, classe ’95, che dichiara 6.879 euro. Sotto i 20mila euro per l’anno di imposta 2021 anche Serafina Marchetta (Dc) 18.373 euro; Carlo Auteri (Fdi) 16.574 euro; Tiziano Spada (Pd) 13.405 euro; e Carmelo Pace (Dc) 11.838 euro.

La classifica

Ecco l’elenco completo dei redditi dei 70 deputati regionali, pubblicati sul sito dell’Assemblea regionale siciliana:

Cateno De Luca (Sud chiama Nord) 498.114 €

Giorgio Assenza (Fdi) 194.102 €

Nicola D’Agostino (Fi) 179.104 €

Salvatore Geraci (Sicilia vera) 156.167 €

Stefano Pellegrino (Fi) 137.535 €

Giovanni Burtone (Pd) 125.365 €

Renato Schifani (Fi) 113.968 €

Dario Safina (Pd) 112.432 €

Dario Daidone (Fi) 112.239 €

Antonino De Luca (M5s) 103.306 €

Gianfranco Miccichè (Misto) 98.226 €

Giuseppe Zitelli (Fdi) 94.970 €

Bernadette Grasso (Fi) 89.440 €

Alessandro Aricò (Fdi) 87.004 €

Roberto Di Mauro (Autonomisti) 86.694 €

Giuseppe Laccoto (Lega) 86.104 €

Davide Vasta (Sud chiama Nord) 85.945 €

Marco Falcone (Fi) 83.237 €

Giuseppa Savarino (Fdi) 82.170 €

Nunzia Albano (Dc) 79.930 €

Elvira Amata (Fdi) 78.797 €

Gaetano Galvagno (Fdi) 78.305 €

Luigi Sunseri (M5s) 76.760 €

Girolamo Turano (Lega) 75.762 €

Antonello Cracolici (Pd) 74.830 €

Nunzio Di Paola (M5s) 72.956 €

Josè Marano (M5s) 72.956 €

Luisa Lantieri (Fi) 72.245 €

Luca Sammartino (Pd) 71.802 €

Stefania Campo (M5s) 71.553 €

Giuseppe Galluzzo (Fdi) 71.390 €

Nello Dipasquale (Pd) 70.617 €

Angelo Cambiano (M5s) 70.543 €

Roberta Schillaci (M5s) 70.204 €

Michele Mancuso (Fi) 69.543 €

Michele Catanzaro (Pd) 67.383 €

Marianna Caronia (Lega) 66.419€

Riccardo Gallo (Fi) 66.301 €

Vincenzo Figuccia (Lega) 66.115 €

Margherita La Rocca (Fi) 63.470 €

Edmondo Tamajo (Fi) 63.164 €

Matteo Sciotto (Sicilia vera) 62.207 €

Gaspare Vitrano (Fi) 57.637 €

Marco Intravaia (Fdi) 56.904 €

Giuseppe Geremia Lombardo (Autonimisti) 56.111 €

Nicolò Catania (Fdi) 53.990 €

Ludovico Balsamo (Sud chiama Nord) 53.156 €

Mario Giambona (Pd) 51.093 €

Valentina Chinnici (M5s) 50.771 €

Giuseppe Castiglione (Autonomisti) 50.394 €

Carlo Gilistro (M5s) 49.604 €

Ignazio Abate (Dc) 47.230 €

Giuseppe Lombardo (Sicilia Vera) 44.908 €

Ersilia Saverino (Pd) 40.560 €

Alessandro De Leo (Sicilia vera) 39.884€

Giuseppe Catania (Fdi) 37.047 €

Giuseppe Carta (Popolari e autonomisti) 35.142 €

Riccardo Gennuso (Fi) 33.634 €

Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord) 33.004 €

Sebastiano Fabio Venezia (Pd) 31.626 €

Calogero Leanza (Pd) 26.469 €

Andrea Messina (Dc) 26.429 €

Fabrizio Ferrara (Fdi) 26.174 €

Cristina Ciminnisi (M5s) 20.168 €

Serafina Marchetta (Dc) 18.373 €

Carlo Auteri (Fdi) 16.574 €

Tiziano Spada (Pd) 13.405 €

Carmelo Pace (Dc) 11.838 €

Martina Ardizzone (M5s) 6.879 €