Decreto Bollette, prorogate rate fiscali ravvedimento e nuovo calendario

All'interno del dl approvato questa sera in cdm, previste nuove misure riguardanti il Fisco: ecco le prime novità

Il Decreto Bollette approvato in Consiglio dei ministri nel corso della serata, ha ricalendarizzato dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 i termini di pagamento della prima rata per regolarizzare le violazioni di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022.

Prorogati rispettivamente al 30 settembre 2023, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 i termini per il pagamento della prima, della seconda e della terza rata per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.