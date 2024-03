Donazioni, spese mediche e non solo: deduzioni fiscali poco conosciute e possibilità di risparmio

Tra le spese soggette troviamo quelle verso Associazioni, Onlus e volontariato

La deduzione fiscale è una tipologia di operazione che va a diminuire la base imponibile la quale viene utilizzata come base per calcolare le imposte. Questa, viene applicata sul reddito prima dell’applicazione delle detrazioni. Ma quali sono le spese deducibili? Tra più conosciute e meno, andiamo a scoprire su quali tipologie di spese può essere applicato ciò.

Cos’è una deduzione fiscale: la differenza con detrazione

Ma cos’è una deduzione fiscale? Si tratta di uno strumento simile alla detrazione fiscale, ma con qualche differenza. Al contrario della detrazione, infatti, la deduzione fiscale incide sul reddito imponibile e non sull’imposta lorda.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Tra le spese soggette a deduzione fiscale troviamo le donazioni alle Associazioni, Onlus, volontariato. Se la donazione di denaro è stata fatta all’indirizzo di università o fondazioni universitarie, la donazione è totalmente deducibile.

L’importo massimo

Per capire l’importo massimo di una deduzione fiscale, invece, bisogna fare riferimento al contesto. Per quanto riguarda l’ambito delle donazioni non esiste un limite assoluto, ma bisogna sempre che l’importo rientri nel 10% del reddito complessivo dichiarato

Deduzione fiscale: le spese soggette all’applicazione

Cosa è soggetto a deduzione fiscale? Come spiegato, questa si può applicare per donazioni alle Associazioni, Onlus, volontariato. Ma parliamo anche di contributi previdenziali e assistenziali (entro 5000 euro), assegni di mantenimento, spese mediche nei casi di disabilità. E ancora: contributi per fondi pensionistici, contributi ed erogazioni per istituzioni religiose, contributi alle ONG idonee e riconosciute. Di seguito, uno schema di ciò che è soggetto a deduzione fiscale: